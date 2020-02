Incubus, Delfins e Giulia Be entre os mais de 30 nomes no palco secundário do Rock in Rio

Os norte-americanos Incubus são o principal destaque, este ano, do palco secundário do Rock in Rio. Por lá vão passar, também, os Delfins (num regresso que é, para já, a única data em Lisboa) ou a brasileira autora da música mais ouvida em Portugal no Spotify: Giulia Be. Ao todo, serão mais de 30 nomes e mais de 50 horas de música variada.