"Falem alto, sejam orgulhosas, apoiem as vossas incríveis irmãs", pede Laura Dern após vitória nos Óscares

A atriz Laura Dern, que venceu o Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Marriage Story", celebrou nos bastidores da cerimónia, em Hollywood, a oportunidade de interpretar "mulheres poderosas" em vez de "viciadas complicadas".

"Fui abençoada por interpretar mulheres extraordinárias", disse a atriz na sala de entrevistas do Dolby Theatre.

"Há cinco anos não teria tido a oportunidade de interpretar uma advogada de divórcio assim ou a CEO de uma empresa tecnológica", afirmou, considerando que o caminho está mais aberto para a nova geração de atrizes.

Laura Dern venceu pelo papel de Nora Fanshaw, uma advogada poderosa que é decisiva no desenrolar da história que Noah Baumbach realizou para a Netflix, depois de duas temporadas a interpretar a CEO Renata Klein na série limitada "Big Little Lies" da HBO.

"Há papéis mais excitantes para desempenhar", afirmou, dizendo que a sua mãe, a atriz Diane Ladd, foi uma "enorme influência" na sua vida como atriz e ativista.

"Falem alto, sejam orgulhosas, apoiem as vossas incríveis irmãs", continuou, depois de comentar as críticas à ausência de diversidade nas nomeações desta edição dos Óscares.

"A nossa lente deve focar-se menos na ausência de louvores e mais nas oportunidades reduzidas que existem e na falta de segundas 'chances' dadas às vozes femininas", afirmou.

DAVID SWANSON

Laura Dern disse ainda que "a principal mudança que vimos nos últimos anos é que as vozes importam" e que as pessoas devem usá-las independentemente da indústria em que se movimentam, sendo importante que "as histórias que se contam reflitam a comunidade global".

A atriz comemora 53 anos de idade esta segunda-feira e o aniversário não passou ao lado dos presentes nos bastidores da cerimónia, que lhe deram parabéns duplos após uma vitória esperada nos Óscares.

Ainda assim, Laura Dern confessou que ficou "em completo choque" quando o seu nome foi anunciado e por isso se esqueceu de agradecer a todas as pessoas que disse terem sido essenciais para a sua carreira, incluindo a sua professora de representação.