"Nunca imaginámos que isto pudesse acontecer. Estamos felicíssimos"

"Parasitas" venceu os Óscares de melhor filme, melhor Realização, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Argumento Original. Quatro Óscares, o recorde da noite de domingo, nesta edição dos prémios da Academia. A ovação à vitória na categoria mais cobiçada da noite, a de melhor filme, foi a maior de toda a noite tanto no Dolby Theatre como nos bastidores, por onde os vencedores foram passando com as estatuetas douradas. A produtora e o elenco do filme agradeceram por fazer parte do momento.

