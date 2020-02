Elenco de "Parasitas" regressa à Coreia do Sul e agradece apoio

O elenco do filme "Parasitas" chegou esta quarta-feira à Coreia do Sul. O realizador Bong Joon-ho ficou mais uns dias nos Estados Unidos.

A equipa de atores e produção foi recebida no Aeroporto Internacional de Incheon pela comunicação social e um dos protagonistas aproveitou para agradecer o apoio ao filme, que ajudou a divulgar no mundo a arte feita na Coreia do Sul.

"Parasitas" foi o grande vencedor dos Óscares, tendo arrecadado o prémio de Melhor Filme. Foi a primeira vez, em 92 edições, que um filme não falado em inglês conseguiu o maior prémio.

O filme sul-coreano ganhou mais três estatuetas: Melhor Filme Internacional, Melhor Realização e Melhor Argumento Original.

Veja também: