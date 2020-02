Já ouviu Billie Eilish no novo tema do próximo "007"?

A cantora norte-americana, Billie Eilish, tornou-se na artista mais nova, com apenas 18 anos, completados em dezembro, a gravar o tema oficial de um filme da sequela do "007".

A música "No Time to Die" foi anunciada na madrugada desta quarta-feira, tal como um novo trailer do filme, e contou com a participação do irmão mais velho da artista, Finneas O'Connell, na composição do tema, juntamente com o alemão Hans Zimmer e o maestro inglês Matt Dunkley.

Billie Eilish, que na última edição dos Grammys venceu o galardão em cinco categorias, disse à margem do evento que "era uma grande honra compor o tema de um filme que faz parte de uma sequela lendária", avança o site da CNN.

Momento partilhado pela artista nas redes sociais

Página oficial de James Bond no Twitter divulgou novo trailler após anúncio do tema

De acordo com o site da BBC, Billie Eilish vai intepretar o tema ao vivo pela primeira vez numa atuação nos Brit Awards, no dia 18 de fevereiro.

A estreia do filme, nas salas de cinema de Portugal, está marcada para abril.