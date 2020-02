O músico Joel Pina fez 100 anos esta quarta-feira. O centenário foi celebrado com um jantar com os amigos mais chegados, na casa de fados Mesa de Frades, no bairro de Alfama, em Lisboa. Aos 100 anos, Joel Pina continua a tocar nesta casa de fados quase todas aos semanas.

À SIC, o colega de trabalho e amigo João Braga relembrou as melhores memórias com o músico que o acompanha há 55 anos. A fadista Kátia Guerreiro e o guitarrista Pedro de Castro descreveram-nos como um amigo presente e carinhoso.