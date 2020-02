"Justin Bieber: Seasons" está em série documental no Youtube

O cantor fala abertamente da doença de Lyme que lhe foi diagnosticada, dos problemas com drogas e da depressão. O casamento com Hailey Baldwin e a forma como hoje encara a música são outros dos temas abordados.

Justin Bieber lançou o quinto álbum da carreira. "Changes" já está disponível e conta com a participação de Quavo, Post Malone, Clever, Lil Dicky e Travis Scott.