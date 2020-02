Digressão com holograma de Whitney Houston já começou

"An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour" é o nome da digressão, que já começou, na qual os fãs vão poder recordar Whitney Houston.

O primeiro concerto realizou-se em Sheffield, no Reino Unido. No espetáculo, a artista, que morreu em 2012, surge num holograma.

A digressão tem, para já, 24 datas marcadas, que incluem, por exemplo, países como Bélgica, França ou Itália.