Quimonos de Freddie Mercury e Madonna numa exposição em Londres

O quimono é uma peça de roupa tradicional japonesa e significa, literalmente, "algo para vestir". Atingiu o auge nos séculos XVII e XVIII e a tendência regressou nas últimas décadas por causa de algumas celebridades. Freddie Mercury, por exemplo, usava quimonos em alguns dos concertos e Madonna usou um quimono vermelho no videoclipe de "Nothing Really Matters", em 1998.

No total, a exposição "Kimono: Kyoto to Catwalk" reúne cerca de 300 peças de vestuário. Pretende refletir sobre o seu impacto cultural.

Está no Victoria and Albert Museum, em Londres, até 21 de junho.