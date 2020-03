Filmes portugueses podem chegar à TV antes de estrearem em sala

O Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) anunciou hoje "medidas excecionais" nos concursos de apoio financeiro, entre as quais a possibilidade de os filmes apoiados terem uma primeira exibição em televisão ou em plataformas de 'streaming'. Na página oficial, o ICA descreve algumas "medidas excecionais a serem aplicadas, por período transitório, no setor do cinema e do audiovisual, em resultado da declarada pandemia Covid-19".

As medidas são aplicadas aos concursos de apoio financeiro de 2020 e aos de anos anteriores que estão ainda em processo, explicou fonte do ICA à Lusa.

Não é indicada qualquer alteração aos montantes de apoio financeiro já definidos, nem ao calendário estipulado, mas o instituto refere que "sempre que possível" irá "acelerar os procedimentos concursais".

As reuniões de júris de cada programa de apoio financeiro decorrem em regime de videoconferência. Em termos processuais, segundo o ICA, os produtores que se candidatam aos concursos de apoio ao cinema terão flexibilidade em matéria de planos de distribuição e exibição dos filmes apoiados.

Essa "possibilidade de flexibilização" estende-se também à realização de festivais de cinema em território nacional, que pode ficar comprometida nas próximas semanas ou meses por causa das medidas restritivas de contenção da pandemia da doença Covid-19.

Segundo o ICA, uma vez que as salas de cinema estão praticamente encerradas e muitas estreias foram adiadas, é possível aos produtores terem "exploração inicial" dos filmes apoiados "em televisão ou através de serviços de comunicação audiovisual a pedido", em plataformas de 'streaming'.

Entre as medidas reveladas na página oficial, lê-se ainda que os exibidores deixam, temporariamente, de reter 7,5% do preço de venda ao público dos bilhetes de cinema, porque a rede de exibição comercial está praticamente paralisada.

Os concursos de 2020 de apoio financeiro ao cinema e audiovisual abriram em fevereiro com 22,7 milhões de euros a repartir por vários programas.

LUSA

Veja aqui as medidas aplicxadas pelo ICA.