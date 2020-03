O Museu Coleção Berardo, em Lisboa, inaugurou uma exposição na internet. O autor dos trabalhos que compõem "Obras Inéditas" fez uma visita guiada nas redes sociais e no site do museu.

O britânico Julian Opie é conhecido pelos retratos contemporâneos, paisagens e figuras pintadas com cores fortes e contornos negros. A exposição fica no Museu Coleção Berardo até ao dia 30 de agosto e está previsto que possa ser visitada, presencialmente, a partir do dia 13 de abril.

Veja aqui a visita guiada.