Quando Cristina Branco pôs "Prova de Esforço" no novo disco nunca pensou que ia ser tão atual

O disco "Eva" foi criado a partir de um alter-ego de Cristina Branco. O segundo single do novo trabalho da cantora chama-se "Prova de Esforço" e adapta-se - sem querer - à situação atual, no contexto do novo coronavírus.