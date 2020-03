100 anos do nascimento de Éric Rohmer celebrados quando voltarem a abrir as salas de cinema

Vinte filmes do realizador francês Éric Rohmer vão ser exibidos este ano em Portugal e editados em DVD, em cópia digital restaurada, para assinalar o centenário do nascimento do cineasta, revelou a Leopardo Filmes.

A distribuidora, que ao longo de vários anos foi distribuindo a obra do cineasta em Portugal, "acaba de adquirir 20 filmes restaurados, abrangendo toda a cinematografia, e que estreará" este ano, em data a anunciar, depois da reabertura das salas de cinema.

A iniciativa serve para assinalar o centenário do nascimento do realizador, que se cumpre no sábado. Éric Rohmer, que morreu em 2010, foi um nomes da 'Nouvelle Vague', nos anos 1960 em França, tendo conhecido muitos dos realizadores desse período, como Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, François Truffaut e Claude Chabrol, através da publicação "La Gazette du Cinema", que fundou.

Em 1958, Éric Rohmer escreveu o argumento de "Tous les Garçons S'Apellent Patrick", de Jean-Luc Godard. A estreia atrás da câmara deu-se com "O signo do Leão", de 1962.No entanto, a reputação de Eric Rohmer como cineasta ficou a dever-se a três ciclos de filmes: "Os Contos Morais", "Comédia e Provérbios" e "Contos das Quatro Estações".

Entre os filmes a distribuir pela Leopardo Filmes estão "O signo do Leão", filmes destes ciclos, "A marquesa de O" e "Perceval le Gallois"."A sua obra varia entre o clássico e o moderno, a literatura e o cinema, e explora as contradições entre a moral e o desejo", refere a distribuidora.

