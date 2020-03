Bob Dylan lança canção de 17 minutos em tempo de isolamento

Na página oficial, na internet, Bob Dylan diz que gravou o tema Murder Most Foul "há algum tempo", mas a música nunca tinha sido editada. Na mensagem que antecede o lançamento, Dylan agradece a lealdade dos fãs "ao longo dos anos" e pede-lhes que se mantenham atentos e a salvo, numa referência - ainda que ténue - ao contexto atual, criado pelo novo coronavírus.

Nesta balada, Dylan recria o momento em que John Fitzgerald Kennedy, 35º Presidente dos Estados Unidos, foi assassinado, em Dallas, no Texas.

Desde 2012 que Bob Dylan não edita um disco com temas originais. "Tempest" saiu há 8 anos e, entretanto, o músico norte-americano de 78 anos só apresentou reedições. No ano passado foi lançado "The Rolling Thunder Revue - The 1975 Live Recordings", que documenta a digressão com o mesmo nome.

Em junho do ano passado estreou o filme "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story por Martin Scorsese", realizado - claro - por Martin Scorsese.

Foi também em 2019 que Bob Dylan atuou em Portugal, pela última vez.

Por causa da COVID-19, Bob Dylan viu-se obrigado a cancelar a digressão que tinha marcada no Japão, já no próximo mês de abril. O músico mantém agendados os espetáculos nos Estados Unidos, com mais de duas dezenas de concertos marcados, entre junho e julho.

Cantor e compositor, Bob Dylon ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2016. "Murder Most Foul" é o primeira tema original que edita, desde que venceu o prémio.

Com mais de 50 anos e carreira, Dylan é um dos mais reconhecidos músicos contemporâneos. Temas como "Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again", "Just Like a Woman" "Blowin' in the Wind", "The Times They are A-Chagin" ou "Like a Rolling Stone" fazem parte do portfólio do músico.