Andrea Bocelli canta para uma catedral sem público no dia de Páscoa (mas todos podem assistir ao concerto)

O concerto a solo vai realizar-se na histórica Duomo, a catedral de Milão.

"No dia em que celebramos a confiança numa vida que triunfa, estou honrado e feliz em responder 'Sì' ao convite da cidade e da Duomo de Milão.", disse Bocelli, citado no comunicado enviado pela Universal Music Portugal.

Por causa da Covid-19 este é um espetáculo sem público na catedral. Vai ser transmitido, exclusivamente, e ao vivo para todo o mundo, no canal do tenor italiano, no YouTube. Está marcado para as 18H00 (17H00, em Portugal Continental).

O concerto pretende representar "uma mensagem de amor, cura e esperança para a Itália e para o mundo".

A Duomo encntra-se agora fechada, mas vai abrir portas, excecionalmente, para acolher Andrea Bocelli e um organista da catedral. Emanuele Vianelli vai tocar num dos maiores órgãos de tubos do mundo.

As peças que vão ser interpretadas tiveram arranjos para voz e órgão para este momento especial. Bocelli vai cantar temas como o "Ave Maria" de Bach/Gounod e o "Sancta Maria" de Mascagni.