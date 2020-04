Os melhores momentos do concerto de Andrea Bocelli na Catedral de Milão

Neste domingo de Páscoa, o tenor italiano Andrea Bocelli fez uma apresentação a solo, na Duomo di Milano, a Catedral de Milão.

O acesso ao público foi proibido e o concerto foi transmitido exclusivamente através do canal do tenor, no YouTube.

Andrea Bocelli esteve acompanhado apenas pelo organista da catedral, Emanuele Vianelli, que toca num dos maiores órgãos de tubos do mundo.