O dia é de festa contida. A Casa da Música no Porto foi inaugurada no dia 15 de abril de 2005. Em 15 anos mais de 7 milhões de pessoas visitaram o espaço cultural.

As celebrações do aniversário são adaptadas. Ao longo do dia através da internet em: blog.casadamusica.com, a Casa da Música disponibiliza uma série de concertos online.

O objetivo é continuar a aproximar o público dos artistas.

A SIC falou com António Jorge Pacheco, diretor artístico da Casa da Música.