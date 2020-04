Os Pink Floyd pretendem fazer companhia aos fãs nestes tempos de isolamento social, através da partilha de concertos.

Os espetáculos vão ser transmitidos no canal oficial da banda. O arranque vai ser feito com o filme-concerto "PULSE", de 1995, esta sexta-feira às 17:00 (hora de Portugal continental). O concerto integrou a digressão referente ao disco "The Division Bell".

Pode acompanhar o momento aqui: