Escritores homenageados no festival literário Escritaria, de Penafiel, enviaram textos à organização do evento com "mensagens de esperança", a propósito da pandemia de codiv-19, foi hoje (dia 21) revelado. Segundo um comunicado da autarquia de Penafiel, a organização do Escritaria recebeu textos assinados por Lídia Jorge, Pepetela, Alice Vieira, Pilar del Rio, presidente da Fundação José Saramago e viúva do Nobel da Literatura, Mário de Carvalho, Manuel Alegre, Mónica Baldaque (filha de Agustina Bessa-Luís) e Mário Cláudio.

Lídia Jorge escreve: "Que estranho que tudo isto é, que surpreendente. Como precisamos que aconteça alguma coisa boa, inesperada e nova, para nos fazer felizes. Queria ter palavras certas para este momento incerto e não encontro".

Já Pepetela deixa um conselho: "Respeitem as recomendações de que dispõem. Persistência. Coragem para ficar em casa, fechados. E fé na capacidade do humano em enfrentar os desafios. Protejam-se, não facilitem. Os inimigos invisíveis são os piores. E aceitem este apelo de um verdadeiro amigo".

Por seu turno, Alice Vieira escreve: "Quando tudo isto passar quero encontrar-vos todos outra vez em Penafiel. Com uma Escritaria melhor que todas as outras"

Pilar del Rio deseja que "Penafiel continue a ser capital de palavras, que a cultura seja respeitada como merece".

Mário de Carvalho refere que os residentes naquele concelho "saberão vencer este transe", para que "haja mais Escritarias, mais trocas culturais, mais iniciativas prestigiantes".

Manuel Alegre enviou uma pequena mensagem em vídeo, na qual relembra os dias que passou em Penafiel e pede a todos que fiquem em casa, evitando contactos desnecessários.

Na mensagem de Mónica Baldaque pode ler-se: "Entreguemo-nos a este tempo que parece de Juízo Final, que se tornou personagem simbólica nas nossas vidas, para pensar: quem somos, o que temos entre mãos, e o que nos exige o Dom da Vida".

Por fim, Mário Cláudio pede aos "queridos amigos de Penafiel que se mantenham em casa", "não facilitem" e que "acreditem num futuro melhor para todos nós".

Ao longo de 12 edições, o Escritaria homenageou autores de língua portuguesa, com dezenas de iniciativas, desde teatro, animação de rua, exposições, apresentação de livros e música, em diferentes pontos da cidade de Penafiel.