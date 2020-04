"Agora que não podemos estar juntos" no dia 25 de abril, em São Bento

António Costa pediu aos diretores artísticos dos teatros nacionais portugueses e da Companhia Nacional de Bailado que pensassem numa forma de celebrar o 25 de abril, em São Bento, em tempo de pandemia.

Habitualmente, o primeiro-ministro abre as portas do Palacete às visitas, no dia em que se celebra a Revolução dos Cravos. Na impossibilidade de manter a tradição, coube aos diretores do Teatro Nacional de São Carlos, do Teatro Nacional São João, do Teatro Nacional D. Maria II e da CNB encontrarem uma alternativa.

Elisabete Matos, Nuno Cardoso, Tiago Rodrigues e Sofia Campos encomendaram um vídeo à companhia portuguesa Hotel Europa. "Agora Que Não Podemos Estar Juntos" foi criada de propósito para esta celebração e, diz o comunicado que a anuncia, "evoca a memória e os testemunhos reais de resistentes e combatentes, mulheres e homens, que deram tudo de si na luta pela liberdade, contra a ditadura". As gravações decorreram, sobretudo, nos jardins da Residência Oficial do Primeiro-Ministro. No sábado, dia 25 de abril, a partir das 15H30, o resultado será visível nas plataformas online do Governo: no Portal do Governo, no Facebook e no Twitter.

Com cerca de hora e meia de duração, "Agora Que Não Podemos Estar Juntos" utiliza testemunhos reais para refletir sobre a história portuguesa recente e junta ao vídeo o teatro, a música e a dança. Os testemunhos, diz a Companhia Hotel Europa, são de quem viveu na clandestinidade e de quem fez parte dos movimentos de libertação das antigas colónias portuguesas. Pretende ser, ainda, uma reflexão sobre as relações humanas, sejam as familiares, as de amizade ou as de camaradagem.

No futuro, quando a Covid-19 em Portugal o permitir, os atores serão substituídos pelos que, de facto, viveram este tempo da história. Nessa altura, "Agora Que Não Podemos Estar Juntos" deverá ser apresentado num espetáculo ao vivo, com público presente.

São Bento a partir de casa

Na Residência Oficial mantêm-se as obras que integram as iniciativas Arte em São Bento e Design em São Bento. Bárbara Coutinho, diretora do MUDE - Museu do Design e da Moda e curadora do Design em São Bento; e Isabel Carlos, curadora da Arte em São Bento são as guias das visitas virtuais guiadas às obras que ocupam o Palacete. Os vídeos que permitem conhecer as exposições também vão ficar online. Atualmente, a Arte em São Bento reúne uma seleção de obras de artistas portugueses contemporâneos provenientes da Coleção Norlinda e José Lima.

Será retomada a LiberdApp, um guia digital para as comemorações do 25 de abril na Residência Oficial do Prmeiro-Ministro.