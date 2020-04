"Living in a Ghost Town", a canção que os Stones gravaram durante o isolamento

Escrita por Mick Jagger e por Keith Richards, "Living in a ghost town" foi criada e gravada entre Los Angeles e Londres ao longo do período de isolamento que ainda vivemos.

Sobre o tema - o primeiro novo tema da banda britânica, em 8 anos - escreve Mick Jagger: "Os Stones estavam em estúdio a gravar novo material antes da quarentena e havia uma canção que pensávamos que ressoaria nos tempos que estamos a viver. Trabalhámos isoladamente. E aqui está, chama-se "Living in a ghost town" - espero que gostem.”

Keith Richards reforça a ideia quando diz que selecionaram "esta canção há mais de um ano, em Los Angeles, para fazer parte de um novo álbum, algo que está em andamento". Com a pandemia, acrescenta o guitarrista, "eu e o Mick decidimos que precisávamos de trabalhar nela agora e então aqui está, ‘Living In A Ghost Town’. Mantenham-se seguros!"

Na canção "Living in a ghost town", Mick Jagger é a voz - claro - mas também toca harmónica e guitarra. Keith Richards e Ronnie Wood são os guitarristas e Charlie Watts assume a bateria. No baixo está Darryl Jones e Matt Clifford tem a seu cargo os teclados e os instrumentos de sopro.

Eis o vídeo, acabado de partilhar, na página de YouTube da banda The Rolling Stones.

Por causa da pandemia da Covid-19, os Rolling Stones adiaram a "No Filter Tour". Este mês, a banda participou no concerto "One World: Together At Home" e interpretou, a partir da casa, "You Can’t Always Get What You Want".