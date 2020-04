Novelas da SIC distinguidas a nível internacional

As novelas da SIC Terra Brava e Nazaré foram as grandes vencedoras da 21ª edição do World Media Festivals na categoria de telenovelas.

As duas produções da SIC e da SP Televisão arrecadaram as duas medalhas mais importantes, a Terra Brava de ouro e a Nazaré de prata. Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, caracterizou este reconhecimento como uma "dupla vitória internacional para as novelas da SIC".

Este é o quarto ano consecutivo em que a ficção nacional emitida pela SIC e produzida pela SP Televisão é premiada neste festival na Alemanha, que contou, nesta edição, com 795 participações de 32 países.

"Este reconhecimento internacional é um estímulo suplementar para a indústria de ficção que vive hoje o desafio de se reinventar. Quem melhor dos que atores para materializar essa reinvenção? Esta é também mais uma prova da qualidade técnica e artística produzida em Portugal", acrescentou Daniel Oliveira.

Um reconhecimento importante, que coloca a ficção da SIC e da SP Televisão, uma vez mais, entre as melhores do mundo.