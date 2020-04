O arraial de praia do Aleste, no Funchal, na ilha da Madeira, contava na edição deste ano com atuações Efterklang, Sensible Soccers, Plantasia por Moullinex e Bruno Pernadas, Glockenwise, MadMadMad e David Bruno.

A organização espera regressar à praia da Barreirinha em maio de 2021.

O Aleste prevê reembolsos e, quem comprou bilhete, deverá "entrar em contacto com o posto de compra".

O Aleste realiza-se na Madeira desde 2014.