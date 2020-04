Os irmãos Sobral dão um concerto em direto, hoje à noite

O espetáculo de 30 minutos que junta os artistas (e irmãos) Luísa e Salvador Sobral está marcado para esta noite, às 21H30. Vai ser transmitido, em direto, no Instagram de Luísa Sobral e no Facebook de Salvador Sobral.

Luísa e Salvador pedem apoio para as equipas artísticas e técnicas com as quais trabalham. São músicos, técnicos, agentes e produtores que, por causa dos adiamentos e cancelamentos de concertos, ficaram sem trabalho e, consequentemente, sem rendimentos.

Vão ser disponibilizados dois números de telefone para contribuições via MBWAY e um IBAN.

Luísa Sobral tinha um concerto marcado no Teatro da Trindade Inatel, em maio. Foi adiado para 6 de outubro. A artista tambem ia atuar em maio, em Lisboa e no Porto, no espetáculo "Desconcerto" com António Zambujo, César Mourão e Miguel Araújo. Os espetáculos foram adiados para setembro e outubro.