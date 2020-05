Morreu o ator Fred Willard de "Uma Família Muito Moderna"

O ator e comediante norte-americano Fred Willard, que interpretou a personagem do pai na série "Uma Família Muito Moderna", morreu na sexta-feira à noite, aos 86 anos, anunciou este sábado a família.

A filha do ator Hope Mulbarger disse que o pai morreu pacificamente, e não revelou a causa da morte: "Ele continuou sempre a trabalhar e a fazer-nos felizes até ao fim. Vamos ter muitas saudades dele".

Um representante do ator indicou que Willard morreu de causas naturais.

Entre outros filmes, Fred Willard fez parte dos elencos de "Everybody Loves Raymond", "This Spinal Tap", "Best in Show" e "Anchorman".

O ator ficou conhecido pelo seu estilo de improvisar nas atuações, e por se ter especializado em pequenas aparições nas quais se destacava.

Interpretou o papel de Frank Dunphy, o pai pateta de Phil na série "Uma Família Muito Moderna", e no filme da Pixar sobre as aventuras do robô 'Wall-e' emprestou a voz ao personagem Shelby Forthright.

Fred Willard foi nomeado quatro vezes para os prémios Emmy.