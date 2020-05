Sensibilização para as dificuldades do setor cultural decorreu em 17 cidades

Uma vigília silenciosa, tal como anda por estes dias o mundo das artes e da cultura.

Contabilizar quantas pessoas ficaram sem rendimento com a pandemia do setor cultural é quase impossível, os profissionais do setor pedem medidas capazes de fazer face à situação que vivem e que não é so de agora.