Ministra da Cultura garante a criação do estatuto do intermitente até ao final do ano

A ministra da Cultura garante que até ao final do ano vai estar finalizado o estatuto do intermitente para os profissionais das artes. Foi a resposta de Graça Fonseca a dois representantes do setor que fizeram uma ação simbólica no Palácio da Ajuda.

A Ministra promete também que o setor fará parte do programa de relançamento da economia.