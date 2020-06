Kátia Guerreiro, Carlão e Herman José juntam-se ao festival Regresso ao Futuro

Há novas confirmações para o festival Regresso ao Futuro. Carlão, vai atuar no Cine-Teatro de Rio Maior, Kátia Guerreiro sobe ao palco do Capitólio, em Lisboa e Herman José apresenta-se na Casa da Cultura, em Ílhavo.

O cartaz passa, agora, a integrar 24 concertos espalhados pelo país. Os espetáculos realizam-se em simultâneo, às 21:30, do dia 20 de junho. Os bilhetes têm um custo de 10€ e já estão à venda.

O objetivo do festival é apoiar financeiramente os profissionais do setor cultural, que está a passar por uma crise sem precedentes, devido à pandemia do novo coronavírus.

O público pode contribuir, também, com alimentos não perecíveis. As doações serão feitas nos teatros e serão recolhidas pela União Audiovisual.