Todos os espetáculos estão proibidos na noite de São João, no Porto

Algumas regras já eram conhecidas: transportes públicos com limites, cafés e restaurantes com hora para encerrar, cortes no trânsito e proibição de circulação na ponte D. Luís I. Mas a Câmara do Porto fez saber que há também restrições para as salas de espetáculos que a partir das 19:00 do dia 23 de junho.

Esta medida impede a realização do espetáculo encabeçado por Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, que já estava esgotado.

A medida não afeta o outro espetáculo de "Deixem o Pimba em paz" marcado para 24, dia de São João, feriado no Porto.