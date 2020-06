Morreu o ator Pedro Lima

O corpo do ator Pedro Lima foi encontrado hoje na praia do Abano, no Guincho. Tinha 49 anos e era conhecido pelos papéis interpretados em várias novelas.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 08:00 deste sábado.

O ator entrou no meio artístico através da agencia de modelos Central Models. Estreou-se em televisão com a apresentação de um programa sobre cinema na RTP2.

Nas ultimas duas décadas esteve ligado à TVI onde integrou o elenco de inúmeras telenovelas. A estação já lamentou a "partida inesperada e brutal" de Pedro Lima.

O ator deixa cinco filhos. As causas da morte ainda não são conhecidas.