Morreu a atriz Kelly Preston, mulher de John Travolta

A atriz Kelly Preston morreu no domingo de manhã, aos 57 anos, depois de ter travado uma luta de dois anos contra um cancro da mama. A notícia foi avançada pelo marido, o ator John Travolta, com quem estava casada há 28 anos, nas redes sociais.

"É com um coração muito pesado que vos informo que a minha linda mulher Kelly perdeu a sua batalha de dois anos contra o cancro de mama. Ela lutou uma batalha corajosa com o amor e o apoio de muitos", escreveu o ator, referindo que o amor e a vida de Kelly serão sempre lembrados.

Numa longa partilha no Instagram, afirmou ainda que agora vai tirar algum tempo para se dedicar aos dois filhos, que perderam a mãe.

"Vou tirar algum tempo para apoiar os meus filhos, que perderam a mãe, por isso, perdoem-me se não ouvirem notícias nossas por algum tempo.", explicou o ator.

John Travolta e Kelly casaram-se em 1991 em Paris, enquanto esperavam o primeiro filho, que viria a morrer em 2009, aos 16 anos. A trágica morte de Jett fez com que o casal se afastasse dos holofotes durante algum tempo.

Kelly Preston teve uma longa carreira de atriz, com aparições no pequeno e no grande ecrã. A atriz ficou conhecida pelo papel no filme "For the Love of the Game", de 1999, e pelos papéis frequentes em séries como "Medium", "CSI: Cyber" e "Joey".

Em 2004, apareceu no videoclipe de Maroon 5, "She Will Be Loved".