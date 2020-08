Museu Berardo com uma quebra brutal de visitantes

Em entrevista à SIC, a diretora artística do Museu Berardo disse que o espaço sofreu uma "quebra brutal" no número de visitantes.

O espaço cumpre todas as recomendações de segurança da Direção-Geral da Saúde e, garante Rita Lougares, é um dos locais mais seguros para se visitar.

O Museu Berardo reabriu em julho o segundo piso, onde está a Coleção Berardo do Primeiro Modernismo às Novas Vanguardas do Século XX. A esta exposição permanente junta-se o projeto Constelações III: uma coreografia de gestos mínimos.