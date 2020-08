Primeiro concerto no Reino Unido com 2.500 pessoas, em 500 "camarotes" e num recinto ao ar livre

Quinhentos "camarotes", para 2.500 pessoas, num recinto ao ar livre com cerca de 45.000 metros quadadros. Foi neste cenário que aconteceu o primeiro concerto de maior dimensão no Reino Unido.

"Como se pode ver é um terreno vasto, com 45.000 metros quadrados, o equivalente a mais de seis campos de futebol, o que é uma loucura", disse Steve Davis, da SSD Concerts, à BBC.

Owen Humphreys

Sam Fender, o vencedor do Brit Awards, estreou o palco da Virgin Money Unity Arena, no parque de Gosforth Park, em Newcastle. Os 2.500 bilhetes disponíveis esgotaram em minutos, segundo a BBC.

Para cada "camarote" há um limite máximo de cinco pessoas e estas plataformas estão separadas por cerca de dois metros de distância. Steve Davis garante que de qualquer plataforma é possível ter "uma ótima visão do palco".

"Numa altura normal conseguimos colocar neste recinto 45.000 pessoas, mas a nossa capacidade para estes espetáculos será de 2.500", explica Steve Davis.

Owen Humphreys

Outra das mudanças feita pela organização foi na restauração, onde é possível fazer uma pré-encomenda para evitar filas. E também houve um aumento no número de casas de banho.

Owen Humphreys

Nos próximos concertos, marcados para agosto e setembro, vão atuar Maximo Park, The Libertines e Van Morrison.

A Virgin Money Unity Arena é uma parceria entre os promotores do festival This Is Tomorrow, a SSD Concerts e a Virgin Money. E o que a organização pretende com esta solução é que "as pessoas em cada plataforma, dentro das suas bolhas, se divirtam".