O DJ norte-americano Erick Morillo foi esta terça-feira encontrado morto em Miami Beach, nos EUA, avança o portal TMZ.

As circunstâncias da morte são ainda desconhecidas, mas, segundo a mesma fonte, não há suspeitas de crime.

Vencedor de vários prémios internacionais, Erick Morillo teve como principal êxito da carreira o tema "I Like To Move It", de 1993.