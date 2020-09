Ana Rocha de Sousa emocionada ao receber os prémios no festival de Veneza

A realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa venceu este sábado o prémio 'Leão de Futuro', de primeira obra, e o prémio especial do júri 'Horizontes' no Festival de Cinema de Veneza, em Itália, pela longa-metragem "Listen", foi anunciado.

De acordo com o festival italiano, que termina este sábado, "Listen" foi distinguido com o prémio 'Leão do Futuro - Luigi De Laurentiis', no valor de 100 mil dólares (84,4 mil euros), e Ana Rocha de Sousa recebeu ainda o prémio especial do júri da secção competitiva 'Horizontes'.

"Listen" é a primeira longa-metragem da atriz e realizadora Ana Rocha de Sousa e a narrativa inspira-se em factos reais. É um drama familiar de uma família portuguesa emigrada no Reino Unido, a quem os serviços sociais lhe retiram os três filhos menores, por suspeita de maus tratos.