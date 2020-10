Morreu Eddie van Halen

O músico Eddie Van Halen, guitarrista e fundador da banda Van Halen, morreu esta terça-feira, aos 65 anos.

O anúncio foi feito pelo filho Wolfgang, na rede social Twitter:

"Não acredito que tenho de escrever isto, mas o meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu a sua longa e difícil batalha contra o cancro esta manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia desejar. Cada momento que partilhei com ele, dentro e fora do palco, foi uma dádiva. O meu coração está partido e não creio que alguma vez consiga recuperar desta perda. Adoro-te muito, Pai", escreveu o filho, que também é músico, no Twitter.