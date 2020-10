Vítor Aguiar e Silva vence o Prémio Camões 2020

O escritor e investigador Vítor Aguiar e Silva é o vencedor do Prémio Camões 2020, anunciou esta terça-feira a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

O júri justificou a escolha com "(...) a importância transversal da sua obra ensaística e o seu papel activo relativamente às questões da política da língua portuguesa e ao cânone das literaturas de língua portuguesa."

"No âmbito da teoria literária, a sua obra reconfigurou a fisionomia dos estudos literários em todos os países de língua portuguesa. Objecto de sucessivas reformulações, a Teoria da Literatura constitui-se como exemplo emblemático de um pensamento sistematizador que continuamente se revisita. Releve-se igualmente o importante contributo dos seus estudos sobre Camões.”, pode ler-se na nota do Ministério da Cultura.

O ensaísta e professor universitário, que é também crítico do novo Acordo Ortográfico, nasceu em Penalva do Castelo, em 1939.

O Prémio Camões homenageia anualmente a literatura em português, distinguindo um(a) escritor(a) cuja obra contribua para a projeção e reconhecimento da Língua portuguesa.

O vencedor do Prémio Camões em 2019 foi o músico e escritor Chico Buarque, já anteriormente distinguido duas vezes com o prémio Jabuti, o mais importante prémio literário no Brasil, pelo romance "Leite Derramado", em 2010, obra com que também venceu o antigo Prémio Portugal Telecom de Literatura, e por "Budapeste", em 2006.

O Prémio Camões, instituído por Portugal e pelo Brasil em 1989, é considerado o prémio de maior prestígio da Língua portuguesa.