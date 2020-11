O Estádio Raymond James, em Tampa Bay, na Flórida, vai receber a próxima edição da Super Bowl. The Weeknd será o responsável pelo espetáculo do intervalo. O último disco do artista foi lançado este ano e chama-se "After Hours".

O músico do Canadá foi, recentemente, nomeado pela revista "TIME" como uma das personalidades mais influentes de 2020.