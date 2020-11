Episódio especial de "Friends" começa a ser gravado em março

O anúncio foi feito no Twitter por Matthew Perry, o personagem Chandler Bing na história dos seis amigos que partilham várias aventuras em Nova Iorque.

"Parece que vamos ter um ano ocupado. E é assim mesmo que eu gosto!", escreveu.



As rodagens do episódio especial deveriam ter começado em agosto, mas foram adiadas, por causa do novo coronavírus.

Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer voltam a estar juntos 17 anos depois do fim da série que esteve no ar entre 1994 e 2004.

O episódio especial vai ser filmado no Stage 24, o estúdio original da série, da Warner Bros, na Califórnia.

A data de emissão ainda não é conhecida.