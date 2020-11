As malas de porão dos organizadores de eventos juntam-se ao protesto da Cultura no Campo Pequeno

As malas de porão dos membros da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) ficaram conhecidas este verão depois de, em agosto, cerca de 700 profissionais do setor se terem manifestado na Praça do Comércio, em Lisboa.

As flight cases são um dos equipamentos utilizados na organização de eventos que, por causa das medidas de combate à pandemia, tem estado praticamente parado, o que ameaça a sobrevivência das empresas que operam no setor.

Por isso, em tom de união, estes profissionais anunciaram hoje que se vão juntar à "Manifestação pela Cultura", marcada para o próximo sábado, no Campo Pequeno.

Manifestação Pacífica

O protesto está a ser organizado pela Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), que garante que estão a ser tidas em conta todas as medidas de segurança anunciadas pela Direção-Geral da Saúde. Atualmente, a capacidade do espaço, tendo em conta estas regras, está reduzida a duas mil pessoas.

Num comunicado enviado às redações, o presidente da associação dos organizadores de eventos, Pedro Magalhães, explica que se pretende que a manifestação seja pacífica e que esta "apenas visa chamar a atenção para o desespero que vivem todos os que trabalham na cultura e/ou nos eventos."

Diz que as medidas apresentadas a propósito do OE2021 "deixam por responder temas vitais para o setor."

"Pela sobrevivência dos (In)visíveis"

A par da participação no protesto, a APSTE lançou nas redes sociais a campanha "Pela sobrevivência dos (In)visíveis". Desde segunda-feira, a associação publica um alerta sobre a importância dos profissionais do setor para as mais variadas áreas do nosso dia a dia.

Esta quarta-feira, o alerta é sobre a importância dos organizadores de eventos para a realização de peças de teatro, desfiles de moda, galas ou provas desportivas.

Ontem a chamada de atenção ia para os festivais e na segunda-feira para a área da política: "desafiamos a imaginar como seria uma comunicação do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro ao país se não tivessem som? Ou como seriam as campanhas eleitorais dos diferentes partidos sem luz e/ou imagem?"

A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos foi fundada em junho de 2020 e é composta por 170 empresas.