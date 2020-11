"O Fabuloso Circo de Natal". De uma tenda para as galerias da Alfândega do Porto

"O Fabuloso Circo de Natal" estreia esta quinta-feira na Alfândega do Porto.

O espetáculo realiza-se nas galerias da Alfândega do Porto, com os seis mil metros quadrados transformados numa arena de circo.

As sessões multimédia, com a projeção de hologramas e imagens com recurso a tecnologia 3D, têm a duração de 30 minutos e só são permitidas 50 pessoas.

Vai estar em exibição até 10 de janeiro, com quatro sessões diárias de terça-feira a domingo. No próximo fim de semana, as sessões só se realizam de manhã.

