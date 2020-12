Artistas portugueses em concerto online na passagem de ano

Vai ser uma passagem de ano diferente também para quem está habituado a atuar ao vivo para grandes multidões. Mesmo assim, um grupo de artistas reuniu-se para um espetáculo online. Uma festa de ano novo diferente, que cumpre todas as regras de saúde publica e que ainda vai ajudar o setor audiovisual.

Os bilhetes estão disponíveis até ao fim dos concertos e parte das receitas será revertida para o setor audiovisual, que teve um ano de muitas dificuldades por causa da pandemia.

De casa, sem grandes ajuntamentos, o público vai poder fazer parte da festa de maneira particular e o cartaz é de luxo. Fernando Daniel, Áurea, HMB, Blaya e Virgul estão entre os artistas que vão atuar, em direto, na festa totalmente online.

Serão dois palcos e, nos momentos de pausa, haverá entrevistas com alguns artistas. Como a festa é online, a lotação é ilimitada. Por isso, qualquer pessoa, de qualquer parte do país ou do mundo, pode marcar presença.