A magia do "Conectados", a exposição que junta Paula Rego e Josefa de Óbidos e uma edição especial de Harry Potter

"Conectados" é uma consequência da pandemia. O novo espetáculo de Luis de Matos pode ser assistido de várias formas: presencialmente ou através da internet. Ao visitar a nova exposição da Casa das Histórias Paula Rego, pode perceber de que forma a obra da artista e de Josefa de Óbidos se encontram no tema "Arte Religiosa no Feminino". Esta semana, João Lopes sugere filmes de Abel Ferrara, Francis Ford Coppola e Ozu. Conhecemos a edição especial do livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal" criada pelos MinaLima e damos conta do regresso de Dengaz, dois anos depois de ter lançado o último single.