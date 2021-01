A vida e o disco póstumo de Carlos do Carmo

Os fados do disco "E ainda..." foram trabalhados durante 3 anos. O último álbum gravado por Carlos do Carmo deveria ter sido editado em 2020 mas a pandemia acabou por trazer mais um adiamento àquele que será, agora, um disco póstumo...ainda sem data de lançamento. Será o culminar de uma carreira reconhecida em 2014 com um grammy latino que dedicou a todos os portugueses, 3 anos depois de ver concretizado o sonho de ver o Fado elevado a Património Imaterial da Humanidade...uma candidatura da qual foi embaixador.