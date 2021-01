Artista do Kosovo cria retrato de Joe Biden com grãos e sementes

Alkent Pozhegu trabalhou durante vários dias no centro cultural de Gjakova, uma cidade a 90 quilómetros de Pristina, para criar um retrato de Joe Biden. Com 120 quilos de milho, feijão, sementes de girassol e arroz, o artista construiu uma imagem com 3 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Alkent Pozhegu já entrou três vezes para o Livro do Guinness com imagens construídas com grãos.

Em 1999, durante a Guerra do Kosovo, Joe Biden apoiou a intervenção militar da OTAN contra a Sérvia e Montenegro, que levou à independência do país. Ao longo dos anos, foram várias as homenagens e agradecimentos do povo do Kosovo a Biden.