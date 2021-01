"Temos a missão de nos ajudarmos uns aos outros"

O concerto da fadista marcado para abril do ano passado fazia parte do ciclo "Há Fado no Cais", realizado em colaboração com o Museu do Fado. O espetáculo foi adiado para esta sexta, 22 de janeiro, mas as regras do novo confinamento proíbem a realização de eventos culturais. Matilde Cid decidiu manter o espetáculo para "aquecer as pessoas que estão sozinhas em casa". A partir do pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, o espetáculo vai ser transmitido na plataforma Live Stage da Ticketline