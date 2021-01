Concerto inaugural da temporada do Teatro S. Carlos com transmissão online

O concerto inaugural da temporada do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, é transmitido 'online' na sexta-feira através da página do teatro na Internet ou nas redes sociais Facebook e Instagram, anunciou esta quarta-feira a instituição.

"São Carlos volta a sua casa" é o título da iniciativa, com programações a transmitir às sextas-feiras, às 21:00, e, aos domingos, às 16:00, segundo uma nota do teatro.

Além do concerto que, no palco do S. Carlos, reuniu Pedro Meireles (violino), Marco Pereira (violoncelo), António Rosado (piano) e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob direção de Joana Carneiro, em que foram interpretadas obras de Beethoven e Mahler, também será transmitida a ópera "La Wally".

Esta obra de Alfredo Catalani, que foi regida por Antonio Pirolli, será transmitida no domingo, às 16:00.

O S. Carlos vai ainda estrear em breve duas rubricas: "No meu baú" e "Bocas e cenas".

O primeiro consiste num desafio a lançar ao público para que partilhe uma memória física da sua ligação, ou da ligação dos seus familiares mais antigos, ao Teatro Nacional de São Carlos.

Pode ser um bilhete de ingresso, um programa de sala, um autógrafo, uma fotografia, ou qualquer outro objeto relativo a um espetáculo ou episódio passado no TNSC.

Como está dependente dos contributos que o público fará chegar ao teatro, o S. Carlos divulgará depois quando transmite a rubrica.

"Bocas e cenas" é uma rubrica que pretende mostrar ao público o lado menos conhecido do S. Carlos: os seus trabalhadores, desde o músico à direção de cena, do maquinista à produção, passando pelo aderecista ou pela costureira, que o S. Carlos conta iniciar no princípio de fevereiro.

Em breve será ainda estreada a série original "ABC... Compositores! - Prémio Incentivo à Composição", que dará a conhecer parte da vida e obra de 10 compositores, um por episódio. Apresentado por três gerações de instrumentistas - crianças, jovens e profissionais -, o projeto visa incentivar a criação e criatividade dos jovens compositores portugueses, residentes ou não em Portugal.

Além destas iniciativas, continuam as obras na fachada, no palco e no interior do teatro.