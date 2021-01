A vida e obra de António Cordeiro

O ator António Cordeiro morreu este sábado, aos 61 anos. Sofria de paralisia supranuclear progressiva, uma doença rara e degenerativa, que não tem cura.

Ao longo de mais de 30 anos de carreira, António Cordeiro fez parte do elenco de inúmeras peças de teatro, novelas, filmes e séries de televisão.

Ficou conhecido pela participação no clássico português "Duarte e Companhia". Mas foi no papel de detetive "Claxon", uma série da RTP de 1991, que alcançou o sucesso.

Na SIC fez as telenovelas "Laços de Sangue" , "Coração d'Ouro", "Mar Salgado" e "Espelho d'Água", que estão entre os últimos trabalhos do ator em televisão.

Mais recententemente participou nos filmes "Índice Médio de Felicidade", de Joaquim Leitão.

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte do ator. No site da presidência da República elogiou o trabalho de António Cordeiro e enviou as condolências à família.

Nascido a 18 de maio de 1959 em Pias, no concelho de Serpa, António Cordeiro morreu este sábado, aos 61 anos.