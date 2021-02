Magia em casa com "Virtual Magic" de Mário Daniel

O espetáculo de magia de Mário Daniel viaja pelo percurso profissional e pessoal do mágico através da ilusão e da fantasia.

Os espetadores têm a oportunidade de interagir com a ação em tempo real, fazendo escolhas e tomando decisões que influenciarão o desenrolar do espetáculo, bem como de experienciar magia nas suas próprias mãos.

"Virtual Magic" é transmitido na Internet no dia 14 de fevereiro.