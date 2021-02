Um disco que é um jornal e um disco em cassete, a nova música de NEEV e o documentário de uma portuguesa na National Geographic

Esta semana, damos-lhe a conhecer o novo trabalho do brasileiro Luca Argel. O músico editou recentemente um disco no digital que vem acompanhado de um formato físico em jornal; já a banda portuguesa Too Many Suns optou por lançar um álbum em cassete. O português NEEV tem uma canção nova. A SIC acompanhou as gravações do videoclipe de "Dancing in the stars". A portuguesa Mariana Van Zeller tem uma nova série documental na National Geographic. "Trafficked" explora os mercados negros globais. Temos, ainda, as sugestões de cinema de João Lopes e a nova música de Richie Campbell.